Аль-Хіляль розгромив Аль-Іттіхад у фіналі Суперкубку Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хіляль розгромно переміг Аль-Іттіхад в фіналі Суперкубку Саудівської Аравії-2024 з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь Аль-Хілялю.

У переможців дублем відзначився бразильський вінгер Малколм.

За Аль-Хіляль зараз не грає травмований Неймар із Бразилії, а за Аль-Іттіхад — зірковий француз Карім Бензема.

Суперкубок Саудівської Аравії-2024 з футболу

Фінал. 12 квітня

Аль-Іттіхад — Аль-Хіляль 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 -5' Малком, 1:1 - 21' Амдалла, 1:2 - 44' Салем Аль-Досарі, 1:3 - 89' Малком, 1:4 - 96' Насер Аль-Досарі

У попередньому раунді Суперкубку Аль-Хіляль пройшов Аль-Наср Кріштіану Роналду (2:1). Аль-Іттіхад у своєму півфіналі обіграв Аль-Вахду також із рахунком 2:1.

Нагадаємо, португальський півзахисник Роналду влаштував бійку та був вилучений із поля у 1/2 фіналу кубку.

Рвніше ми повідомляли, що Кріштіану сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України.