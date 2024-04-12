Джерело - Чемпіон.

Форвард команди, що програла в фіналі Суперкубку Саудівської Аравії-2024 з футболу сезону-2023/24, Абдерразак Амдалла підійшов до трибуни та облив водою одного з уболівальників.

За це глядач матчу двічі вдарив футболіста батогом, відео "завірусилося" у соцмережах.

Абдерразак рвався на трибуну, але йому не дозволили туди потрапити працівники стадіону.

Журналіст The Athletic Колін Міллар вважає, що спочатку вболівальник ображав Амдаллу.

Видання Asharq Al-Awsat пише, що фанат, який ударив гравця, було затримано та передано співробітникам поліції Абу-Дабі.

Відео

كل منك يا وعد تفرح اهديت الاتحاد #صغير_جده دوري وعد بالتحكيم البلنتيات #اعتقدوا فريق كبير والدوري بمجهود حجازي عبدالرزاق حمدالله رومانينو

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الأهلي والهلال عنفوه رايح جاي وكل الفرق جلدتهم حتى الجمهور محط فيهم😅#الهلال_الاتحاد منصور الحربي يجلد هزازيpic.twitter.com/2LLt7LI9gW — احمد الشمري الملكي (@Ahmadsh_9) April 11, 2024

Нагадаємо, Аль-Хіляль розгромно переміг Аль-Іттіхад Амдалли (4:1).

Зазначимо, Абдерразак Амдалла – найкращий бомбардир Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він забив 18 голів за 22 гри.

У попередньому раунді Суперкубку Аль-Хіляль пройшов Аль-Наср Кріштіану Роналду (2:1). Аль-Іттіхад у своєму півфіналі обіграв Аль-Вахду також із рахунком 2:1.

Нагадаємо, португальський півзахисник Роналду влаштував бійку та був вилучений із поля у 1/2 фіналу кубку.