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06.04.2024 09:54 884

Дембеле: Тактика Енріке на матч проти Барселони була ідеальною

Сьогодні 09:49 210 0
Дембеле: Тактика Енріке на матч проти Барселони була ідеальною
#Барселона, #ПСЖ, #Усман Дембеле, #Луїс Енріке, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - УЄФА.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле розповів, що тактика Луїса Енріке на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони була ідеальною.

Його слова передає УЄФА.

"Усі вірили у перемогу, навіть якщо ми програли перший матч з рахунком 3:2. Ми не здалися, бо знали, що заб'ємо тут голи. Ми весь тиждень тактично працювали з тренером. Його тактика була ідеальною. Незважаючи на те, що ми пропустили перший гол, ми не опускали голови, і продовжували вірити.

Це велика річ — бути у півфіналі. Минулого разу, коли ми були в півфіналі, то дійшли до фіналу, і ми схрещуємо пальці, щоб цього року зробити те ж саме і потрапити на Уемблі. Нам доведеться вчасно відновитися до Ліона на вихідних, а потім подивимося на півфінал", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок проти каталонського клубу завершився розгромною перемогою французького гранду. Найкращим гравцем матчу визнали саме Дембеле.

В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.

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