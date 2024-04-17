Дембеле: Тактика Енріке на матч проти Барселони була ідеальною

Джерело - УЄФА.
Вінгер ПСЖ Усман Дембеле розповів, що тактика Луїса Енріке на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони була ідеальною.
Його слова передає УЄФА.
"Усі вірили у перемогу, навіть якщо ми програли перший матч з рахунком 3:2. Ми не здалися, бо знали, що заб'ємо тут голи. Ми весь тиждень тактично працювали з тренером. Його тактика була ідеальною. Незважаючи на те, що ми пропустили перший гол, ми не опускали голови, і продовжували вірити.
Це велика річ — бути у півфіналі. Минулого разу, коли ми були в півфіналі, то дійшли до фіналу, і ми схрещуємо пальці, щоб цього року зробити те ж саме і потрапити на Уемблі. Нам доведеться вчасно відновитися до Ліона на вихідних, а потім подивимося на півфінал", — сказав футболіст.
Нагадаємо, поєдинок проти каталонського клубу завершився розгромною перемогою французького гранду. Найкращим гравцем матчу визнали саме Дембеле.
В паралельній зустрічі Боруссія Дортмунд у шаленому матчі здолала мадридський Атлетико. Таким чином ПСЖ у півфіналі зіграє проти німецької команди.