Дембеле: Тактика Енріке на матч проти Барселони була ідеальною

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле розповів, що тактика Луїса Енріке на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони була ідеальною.

Його слова передає УЄФА.

"Усі вірили у перемогу, навіть якщо ми програли перший матч з рахунком 3:2. Ми не здалися, бо знали, що заб'ємо тут голи. Ми весь тиждень тактично працювали з тренером. Його тактика була ідеальною. Незважаючи на те, що ми пропустили перший гол, ми не опускали голови, і продовжували вірити.

Це велика річ — бути у півфіналі. Минулого разу, коли ми були в півфіналі, то дійшли до фіналу, і ми схрещуємо пальці, щоб цього року зробити те ж саме і потрапити на Уемблі. Нам доведеться вчасно відновитися до Ліона на вихідних, а потім подивимося на півфінал", — сказав футболіст.