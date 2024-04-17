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06.04.2024 09:54 880

Дембеле та Брандт стали найкращими гравцями матчів ЛЧ

Сьогодні 09:01 83 0
Дембеле та Брандт стали найкращими гравцями матчів ЛЧ
#Боруссія Дортмунд, #Юліан Брандт, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

Вінгера ПСЖ Усмана Дембеле та півзахисника Боруссії Дортмунд Юліана Брандта визнали найкращими гравцями матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Француз забив перший м'яч у ворота Барселони і допоміг своїй команді вийти у півфінал ЛЧ (4:1).

Німець також результативним ударом долучився до перемоги над мадридським Атлетико (4:2).

Таким чином у півфіналі між собою зіграють команди Едіна Терзича та Луїса Енріке. Перша гра відбудеться 30 квітня, а повторна зустріч — 7 травня. Фінал турніру запланований на 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Інша пара 1/2 фіналу ЛЧ стане відома 17 квітня після матчів-відповідей Манчестер Сіті — Реал Мадрид та Баварія -- Арсенал.

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