Дембеле та Брандт стали найкращими гравцями матчів ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Вінгера ПСЖ Усмана Дембеле та півзахисника Боруссії Дортмунд Юліана Брандта визнали найкращими гравцями матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Француз забив перший м'яч у ворота Барселони і допоміг своїй команді вийти у півфінал ЛЧ (4:1).

Німець також результативним ударом долучився до перемоги над мадридським Атлетико (4:2).

Таким чином у півфіналі між собою зіграють команди Едіна Терзича та Луїса Енріке. Перша гра відбудеться 30 квітня, а повторна зустріч — 7 травня. Фінал турніру запланований на 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Інша пара 1/2 фіналу ЛЧ стане відома 17 квітня після матчів-відповідей Манчестер Сіті — Реал Мадрид та Баварія -- Арсенал.