Дембеле та Брандт стали найкращими гравцями матчів ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Вінгера ПСЖ Усмана Дембеле та півзахисника Боруссії Дортмунд Юліана Брандта визнали найкращими гравцями матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Француз забив перший м'яч у ворота Барселони і допоміг своїй команді вийти у півфінал ЛЧ (4:1).
⭐ @dembouz ⭐ pic.twitter.com/gQZT3USrYH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024
Німець також результативним ударом долучився до перемоги над мадридським Атлетико (4:2).
Julian Brandt 🥇#UCL pic.twitter.com/awzCYqK0Ce— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024
Таким чином у півфіналі між собою зіграють команди Едіна Терзича та Луїса Енріке. Перша гра відбудеться 30 квітня, а повторна зустріч — 7 травня. Фінал турніру запланований на 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Інша пара 1/2 фіналу ЛЧ стане відома 17 квітня після матчів-відповідей Манчестер Сіті — Реал Мадрид та Баварія -- Арсенал.