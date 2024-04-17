Барселона не кваліфікувалася на клубний чемпіонат світу-2025

Джерело - Дейл Джонсон.

Барселона втратила можливість кваліфікуватися на клубний чемпіонат світу-2025 після поразки в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:4).

Про це у твіттері повідомив Дейл Джонсон.

Це сталося через те, що Атлетико Мадрид випереджає каталонський клуб за коефіцієнтами УЄФА в останніх чотирьох розіграшах ЛЧ (77 проти 71).

Варто зазначити, що клубний ЧС пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 команди, з них 12 — з Європи.

За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше як дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.

Останню путівку на турнір від Європи може отримати або Арсенал, або Зальцбург.

Раніше стало відомо про вихід на клубний ЧС Боруссії Дортмунд та Ювентуса. Для туринців цей чемпіонат світу буде першим в історії.