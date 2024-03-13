Джерело - офіційний сайт Ювентуса.

Ювентус гарантував собі вихід на клубний чемпіонат світу з футболу-2025.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Це сталося після вильоту Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Барселони.

Варто зазначити, що на клубному ЧС-2025 візьмуть участь 32 команди, з них 12 - з Європи.

За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше як дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.

Ювентус наразі є другою командою в Італії за рейтингом після Інтера. Для туринців цей клубний чемпіонат світу буде першим в історії.

Раніше стало відомо про вихід на клубний ЧС Боруссії Дортмунд.