Джерело - офіційний сайт Ювентуса.
Ювентус гарантував собі вихід на клубний чемпіонат світу з футболу-2025.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Це сталося після вильоту Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Барселони.
Варто зазначити, що на клубному ЧС-2025 візьмуть участь 32 команди, з них 12 - з Європи.
За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше як дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.
Ювентус наразі є другою командою в Італії за рейтингом після Інтера. Для туринців цей клубний чемпіонат світу буде першим в історії.
Раніше стало відомо про вихід на клубний ЧС Боруссії Дортмунд.