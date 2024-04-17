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Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:00 70 0
Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Баварія, #Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 квітня, відбудуться останні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Мадридський Реал українця Андрія Луніна зіграє в гостях із Манчестер Сіті, а лондонський Арсенал Олександра Зінченка протистоятиме мюнхенській Баварії.

Розклад матчів 1/4 фіналу на 16 квітня

  • 22:00. Ман Сіті — Реал (перший матч — 3:3)
  • 22:00. Баварія — Арсенал (перший матч — 2:2)

*Указаний час — київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож нічия з усяким рахунком у будь-якому з матчів переведе гру в додатковий час.

Переможці окреслених чвертьфінальних пар зійдуться між собою в 1/2 фіналу — 1 та 8 травня.

Напередодні, після матчів-відповідей у протистояннях Барселона — ПСЖ і Боруссія — Атлетико, визначилась перша півфінальна пара ЛЧ.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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