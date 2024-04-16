Судаков відреагував на пропозицію Наполі

Джерело - Caught Offside.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підтвердив пропозицію італійського Наполі в розмірі 40 млн євро під час зимового трансферного вікна.

Про це футболіст розповів у коментарі Caught Offside.

"Наполі зробив хорошу пропозицію, але клуб Шахтар її відхилив. Ми швидко закрили цю тему, і я зосередив усю свою увагу на українському клубі. Я сподіваюся на великий переїзд одного дня і працюю над цим. Я не можу назвати чи виокремити якусь одну лігу. Я дивлюся п'ять найкращих європейських ліг. Але зараз я гравець Шахтаря і просто намагаюся робити все, що в моїх силах", – сказав Судаков.

Раніше повідомлялося, що Наполі відновив інтерес до Георгія. Також у послугах 21-річного півзахисника зацікавлені лондонські Челсі, Арсенал та італійський Ювентус.

У нинішньому сезоні Судаков у 27 матчах цього сезону забив 5 голів і віддав 1 асист.