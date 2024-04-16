Манчестер Сіті відхилив пропозицію ПСЖ щодо лідера команди

Джерело - Football365.

Керівництво Манчестер Сіті відхилило пропозицію ПСЖ щодо покупки лідера команди Бернарду Сілви.

Про це повідомляє Football365.

Зазначається, що головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола не хоче втрачати одного з головних футболістів команди. Окрім цього, за гравцем також уважно слідкує Барселона.

У поточному сезоні португалець відіграв 40 матчів за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що французький гранд має намір провести з Манчестер Сіті обмін півзахисниками. Раніше стало відомо, що гравець "містян" готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.