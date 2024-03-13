Гравець Манчестер Сіті готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер не проти переходу в клуб із Саудівської Аравії.

Про це футболіст розповів у підкасті FIVE.

"Я ніколи не скажу "ніколи". Гроші, які вони платять, і решта, очевидно, є важливим фактором, який пояснює, чому футболісти їдуть туди. Роналду відкрив шлях для всіх, щоби йти туди. Якщо вони продовжать залучати гравців, як роблять зараз, і ліга стане кращою, то чому б не захотіти піти туди? Але для мене Прем'єр-ліга — найкраща ліга у світі, тому я хочу виступати тут якнайдовше та займати місця якомога вище", - сказав гравець.

Зазначимо, що за команди з Близького Сходу вже виступають колишні одноклубники Волкера Ріяд Марез та Емерік Лапорт.

У поточному сезоні захисник "містян" зіграв 37 матчів за свій клуб і відзначився 3 гольовими передачами.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті розписав мирову з Ліверпулем у межах 28 туру Англійської прем'єр ліги. Також нещодавно з'явилася інформація, що чемпіон Англії цікавиться Судаковим.