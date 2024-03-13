Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 11181 2
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Сьогодні 18:56 103
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Сьогодні 17:39 222
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 17:15 265
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
Сьогодні 14:53 19312
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 14:44 325
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 344
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 35059
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 483
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 742
Прямі трансляції

Гравець Манчестер Сіті готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії

Сьогодні 16:45 187 0
Гравець Манчестер Сіті готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії
#Манчестер Сіті, #Чемпіонат Саудівської Аравії, #Кайл Вокер

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер не проти переходу в клуб із Саудівської Аравії.

Про це футболіст розповів у підкасті FIVE.

"Я ніколи не скажу "ніколи". Гроші, які вони платять, і решта, очевидно, є важливим фактором, який пояснює, чому футболісти їдуть туди. Роналду відкрив шлях для всіх, щоби йти туди. Якщо вони продовжать залучати гравців, як роблять зараз, і ліга стане кращою, то чому б не захотіти піти туди? Але для мене Прем'єр-ліга — найкраща ліга у світі, тому я хочу виступати тут якнайдовше та займати місця якомога вище", - сказав гравець.

Зазначимо, що за команди з Близького Сходу вже виступають колишні одноклубники Волкера Ріяд Марез та Емерік Лапорт.

У поточному сезоні захисник "містян" зіграв 37 матчів за свій клуб і відзначився 3 гольовими передачами.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті розписав мирову з Ліверпулем у межах 28 туру Англійської прем'єр ліги. Також нещодавно з'явилася інформація, що чемпіон Англії цікавиться Судаковим.

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16673
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35059
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 19312
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 11181 2
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) 9508
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 12279
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96270
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16091 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69472
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103293
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56588 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80458