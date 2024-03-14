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ПСЖ має намір провести з Манчестер Сіті обмін півзахисниками

Сьогодні 10:48 140 0
ПСЖ має намір провести з Манчестер Сіті обмін півзахисниками
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Сімонс

Джерело - Caught Offside.

ПСЖ зацікавлений у підписанні півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомляє Caught Offside.

Парижани готові провести обмін із "містянами" та запропонувати 20-річного хавбека Хаві Сімонса, який виступає за РБ Лейпциг на правах оренди.

Манчестер Сіті усвідомлює можливу втрату Сілви, в якого закінчується контракт улітку 2026 року. Керівництво клубу цікавиться півзахисником Вест Гема Лукасом Пакетою.

У нинішньому сезоні Бернарду Сілва відіграв за "містян" 35 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що гравець Манчестер Сіті готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.

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