Джерело - Caught Offside.

ПСЖ зацікавлений у підписанні півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомляє Caught Offside.

Парижани готові провести обмін із "містянами" та запропонувати 20-річного хавбека Хаві Сімонса, який виступає за РБ Лейпциг на правах оренди.

Манчестер Сіті усвідомлює можливу втрату Сілви, в якого закінчується контракт улітку 2026 року. Керівництво клубу цікавиться півзахисником Вест Гема Лукасом Пакетою.

У нинішньому сезоні Бернарду Сілва відіграв за "містян" 35 матчів, забив 8 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що гравець Манчестер Сіті готовий перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.