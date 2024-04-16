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Шахтар залучив 16-річного вінгера до тренувань з основною командою

Сьогодні 19:50 86 0
Шахтар залучив 16-річного вінгера до тренувань з основною командою
#Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Донецький Шахтар залучив 16-річного футболіста Артема Зубрія до тренувань з основною командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст є вихованцем академії "гірників" та грає на позиції вінгера. Напередодні Зубрій забив гол у переможному матчі Шахтаря U16 з Динамо U16 (2:0)

Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракицький та Егіналду відновились від травм і готуються до перенесеного матчу 10 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі.

Нагадаємо, в межах 24 туру УПЛ донецька команда у меншості мінімально перемогла полтавську Ворсклу, а луганський клуб виграв у одеського Чорноморця.

Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці й випереджають друге Динамо на 4 очки. 

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