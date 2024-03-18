Вацко: Засуха хоче вивести Колос на якісно новий рівень

Джерело - Вацко Live.

Віктор Вацко вважає, що власник ковалівського Колоса Андрій Засуха хоче вивести свій клуб на якісно новий рівень.

Про це він розповів у ефірі на каналі "Вацко Live".

"Андрій Засуха зараз отримує чудовий приклад того, як може працювати футбол як бізнес. І Колос, на мою думку, має усе, щоб вирости у масштабний проєкт. Фінансування вже вище середнього за сучасними мірками. З тієї інформації, яка долітає на мій WhatsApp - що Колос, що Андрй Засуха дозріли до того етапу, коли вони хочуть виходити на якісно новий рівень у розвитку клубу", - сказав коментатор.

Зазначимо, що наразі команда посідає 9 сходинку. В них на рахунку 5 перемог, 9 нічиїх та 6 поразок в поточному сезоні.

Нагадаємо, напередодні ковалівський клуб на останніх секундах програв криворізькому Кривбасу.

Нещодавно з'явилася інформація, що воротар Колоса Кирило Фесюн перейде в донецький Шахтар.