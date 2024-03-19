Президент Колоса хоче запросити іменитого українського тренера

Джерело - Футбол 24.

Після закінчення цього сезону Роман Григорчук може стати новим головним тренером Колоса.

Про плани ковалівського клубу повідомляє Футбол 24.

За інформацією джерела, президент Колоса Андрій Засуха невдоволений положенням команди в турнірній таблиці - 9 місце в після 20 зіграних матчів. Зазначається, що функціонер готовий інвестувати в клуб кошти, щоб досягати більш амбітних цілей.

Очікується, що нинішній головний тренер ковалівців Ярослав Вишняк залишить свою посаду після закінчення сезону. Замість нього Засуха хоче призначити Романа Григорчука, який зараз очолює Чорноморець.

Цікаво, що взимку віцепрезидентом Колоса став Володимир Генінсон, який раніше працював на аналогічній посаді в Чорноморці. Одеська команда в УПЛ йде десятою, відстаючи від ковалівців на одне очко.