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07.04.2024 07:40 1085

Алонсо вирішив залишитися в Баєрі, бо знає, що його чекають у Реалі — джерело

Сьогодні 11:00 152 0
Алонсо вирішив залишитися в Баєрі, бо знає, що його чекають у Реалі — джерело
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес, #Хабі Алонсо, #Баєр Леверкузен

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Після періоду в Баєрі Хабі Алонсо планує очолити мадридський Реал. 

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра. 

Зазначається, що іспанський наставник відмовив Ліверпулю та Баварії, бо знає, що в 2025 або 2026 році отримає пропозиці очолити "вершкових". До того ж, президент "королівського клубу" Флорентіно Перес позиціонує Алонсо як фаворита на місце наступника Карло Анчелотті. 

Вчора, 14 квітня, Баєр вперше в історії клубу став чемпіоном Німеччини. Після золотого матчу проти Вердера Хабі Алонсо подякував уболівальникам за підтримку та наголосив на прагненні виграти требл

Вже цього четверга, 18 квітня, Баєр проведе матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Вест Гема. Нагадаємо, в першому поєдинку "аптекарі" вимучили перемогу завдяки голам Боніфейса та Гофманна

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