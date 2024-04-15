Алонсо вирішив залишитися в Баєрі, бо знає, що його чекають у Реалі — джерело

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Після періоду в Баєрі Хабі Алонсо планує очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що іспанський наставник відмовив Ліверпулю та Баварії, бо знає, що в 2025 або 2026 році отримає пропозиці очолити "вершкових". До того ж, президент "королівського клубу" Флорентіно Перес позиціонує Алонсо як фаворита на місце наступника Карло Анчелотті.

Вчора, 14 квітня, Баєр вперше в історії клубу став чемпіоном Німеччини. Після золотого матчу проти Вердера Хабі Алонсо подякував уболівальникам за підтримку та наголосив на прагненні виграти требл.

Вже цього четверга, 18 квітня, Баєр проведе матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Вест Гема. Нагадаємо, в першому поєдинку "аптекарі" вимучили перемогу завдяки голам Боніфейса та Гофманна.