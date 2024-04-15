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Хабі Алонсо: Перемога у Бундеслізі вперше за 120 років – це щось особливе

Сьогодні 08:00 225 0
Хабі Алонсо: Перемога у Бундеслізі вперше за 120 років – це щось особливе
Фото: Ларс Барон
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Хабі Алонсо, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тренер ліверкузенського Баєра Хабі Алонсо вважає, що перше чемпіонство клубу в Німеччині є особливим, а його команда хоче здобути ще кілька трофеїв у поточному сезоні.

Про це він повідомив під час пресконференції.

"Перемога у Бундеслізі вперше за 120 років – це щось особливе. Всі гравці просто чудові. Я дуже пишаюся всіма. Для мене велика честь працювати тут.

Але ми хочемо більшого, ми хочемо виграти кубок, виграти Лігу Європи. Дякую за вашу неймовірну підтримку. Нині саме час відсвяткувати. Дякую, чемпіони Німеччини!" – заявив наставник.

Байєр на шляху до чемпіонства не програв жодного матчу. Підопічні Алонсо стали командою з найдовшою безпрограшною серією в історії топ-10 ліг у XXІ столітті, зрівнявшись за цим показником з італійським Ювентусом (43 перемоги у сезоні-2011/2012).

Нагадаємо, клуб претендує на перемогу ще у двох турнірах. Команда потрапила у фінал Кубку Німеччини, де зустрінеться з Кайзерслаутерном. Також леверкузенці виступають у Лізі Європи на стадії 1/4 фіналу. В першому матчі протистояння з Вест Гемом здобули перемогу.

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