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07.04.2024 07:40 1123

Почеттіно — про епізод із пенальті: Все, що сталося на полі - це ганьба

Сьогодні 09:18 296 0
Почеттіно — про епізод із пенальті: Все, що сталося на полі - це ганьба
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував скандальний епізод із пенальті в матчі проти Евертона (6:0).

Слова наставника цитує пресслужба лондонського клубу.

"Пенальті? Для ясності: гравці та персонал знають, що пенальті виконує Коул Палмер. Все, що сталося на полі — це ганьба. Ми поговорили у роздягальні про імідж, який ми розсилаємо до кожної країни, і ми не можемо демонструвати таке. Я хочу вибачитись перед нашими фанатами. Дисципліна - це найголовніше", - сказав Почеттіно.

Відео моменту

Нагадаємо, після зіграного матчу Челсі із 47 очками розташувався на 9 місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.

Раніше ми повідомляли, що лідер команди Палмер установив унікальне досягнення в історії Челсі.

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