Почеттіно — про епізод із пенальті: Все, що сталося на полі - це ганьба

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував скандальний епізод із пенальті в матчі проти Евертона (6:0).
Слова наставника цитує пресслужба лондонського клубу.
"Пенальті? Для ясності: гравці та персонал знають, що пенальті виконує Коул Палмер. Все, що сталося на полі — це ганьба. Ми поговорили у роздягальні про імідж, який ми розсилаємо до кожної країни, і ми не можемо демонструвати таке. Я хочу вибачитись перед нашими фанатами. Дисципліна - це найголовніше", - сказав Почеттіно.
Відео моменту
Chelsea kids fighting to take a penalty tonight, EMBARRASSING 😂— Basem 🇸🇦 (@Arsenal047) April 16, 2024
pic.twitter.com/flhYLq5eUW
Нагадаємо, після зіграного матчу Челсі із 47 очками розташувався на 9 місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.
Раніше ми повідомляли, що лідер команди Палмер установив унікальне досягнення в історії Челсі.