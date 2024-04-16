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ПСЖ спробує відіграти мінімальну перевагу в Барселони, а Боруссія — в Атлетико: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

16 квітня визначаться перші учасники півфіналу.
Сьогодні 07:00 145 0
ПСЖ спробує відіграти мінімальну перевагу в Барселони, а Боруссія — в Атлетико: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #ПСЖ, #Боруссії Дортмунд, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 16 квітня, зіграють першу партію матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Парі Сен-Жермен зіграє в гостях із Барселоною, дортмундська Боруссія прийме мадридський Атлетико.

Розклад матчів 1/4 фіналу на 16 квітня

  • 22:00. Барселона — ПСЖ (перший матч — 3:2)
  • 22:00. Боруссія Д. — Атлетико (перший матч — 1:2)

*Указаний час — київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, будь-яка мінімальна перемога Боруссії переведе поєдинок у додатковий час.

В інших перших матчах поточної стадії турніру Реал Мадрид та Манчестер Сіті розписали феєричну нічию, а в Лондоні Арсенал і мюнхенська Баварія теж у яскравому матчі не виявили сильнішого.

Переможці окреслених чвертьфінальних пар зійдуться між собою в 1/2 фіналу — 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз

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