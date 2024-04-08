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Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз

У Лізі чемпіонів починається найцікавіше.
Сьогодні 21:40 Максим Салівон 162 0
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
#Арсенал (Лондон), #Баварія, #Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Томас Тухель, #Карло Анчелотті, #Луїс Енріке, #Дієго Сімеоне, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Впродовж найближчих вівторка та середи у найбільш бажаному європейському клубному турнірі відбудуться перші зустрічі стадії чвертьфіналу. Одразу після жеребкування ми вже говорили про шанси команд у вимірі двохматчевої дуелі. Та перед виходом клубів на арену боротьби саме час поговорити про зміни в таборі учасників змагання за корону кращого клубу Європи та зробити висновки. 

Лондонське прощання з Тухелем

Таке враження, що доля всіляко намагається віддати "канонірам" накопичені за попередні роки "борги" у найбільш престижному єврокубку. В 1/8 Олександру Зінченку та компанії дістався більш ніж посильний опонент у вигляді португальських "драконів", а зараз Арсенал отримує можливість випробувати свої сили на фоні елітного важковаговика, який чи то травмував кінцівку, й не в змозі, як то було раніше, акцентовано завдавати ударів опоненту, чи то десь примудрився отримати струс мозку, й перманентно страждає від наслідків відчутного пошкодження.

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Публикация от Arsenal (@arsenal)

Що б там не сталося з Баварією, яка не вражала й до жеребкування 1/4 ЛЧ, та за 3 з лишком тижні після проведення процедури "червоні" примудрилися здивувати зі знаком мінус ще більше. Поразки від Гайденгайма та Боруссії в двох останніх матчах говорять про стан цієї команди краще за будь-які слова. Томас Тухель покидає Мюнхен по закінченні сезону, але вже зараз явно перетворився на того самого весільного генерала, який на чолі колективу, таке враження, лише формально. Втім, більш ніж імовірна невдача в протистоянні з Арсеналом відхід екснаставника Челсі може прискорити. Як і статус топового тренера, який за герром Томасом ще нібито "закріплений". Крім того, поразка Баварії, яка напрошується, може стати частиною вже чи не системи невдач "звичних" фаворитів останніх років у ЛЧ.      

Прогноз: прохід Арсенала за 1,66

Нехитрий план Тата Карло

Протистояння Реала та Манчестер Сіті залишається головною принадою чвертьфінальної стадії. Значна частка уболівальників воліла б бачити ці колективи в фіналі турніру, проте жереб вирішив полегшити долю конкурентів чи не головних фаворитів змагання. Втім, тут автор має власну, суб'єктивну, але й не взяту зі стелі думку.

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Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

В уяві багатьох цей Манчестер Сіті виглядає чи не командою без слабких місць, проте саме мадридці є тим суперником, який у змозі стати для "містян" нездоланним бар'єром. І не тільки тому, що Реал з 2002-го тричі зустрічався з діючими переможцями Ліги чемпіонів та незмінно проходив далі. Виглядає так, що Сіті не витримує виставлену самими ж "містянами" височезну планку, і втрата очок в 2 із останніх 5 ігор у протистояннях із безпосередніми конкурентами в АПЛ — тому доказ. Власне, фактор значно легшого шляху в Ла Лізі — ще одна вагома перевага команди "Тата Карло". А вже в знаходженні оптимальних рішень для подолання найсерйозніших перешкод італієць — майстер. Та й взагалі, враховуючи бекграунд, з яким мадридці підходять до дуелі, питання "чи можна вважати можливий успіх Реала в цій дуелі сенсацією?", виглядає радше риторичним. 

Прогноз: прохід Реала за 2,59

Справжнє обличчя індіанців

Дієго Сімеоне ризикує не потрапити з Атлетико в наступний розіграш Ліги чемпіонів, але в поточній кампанії головного єврокубка в мадридців шикарні шанси опинитися навіть у фіналі змагання. Важко не погодитися з тими, хто вважає німецьку Боруссію з Дортмунда найслабшим учасником 1/4 фіналу. 

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Публикация от Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

На користь "індіанців" у цій парі говорить все — від підбору футболістів та досвіду в ЛЧ до майстерності головного тренера у порівнянні зі знаннями та навичками опонента аргентинця. Враховуючи непевне становище "матрацників" у Примері, ставка на найбільш престижний єврокубок для Антуана Грізманна та компанії буде єдино вірною. Й у чвертьфіналі шанси на успіх в "кольчонерос" точно високі.

Прогноз: прохід Атлетико за 1,50

Той, хто знає, що таке правильна помста 

Як відомо, vendetta має італо-латинські корені. Й хай навіть насправді мова саме про "кровну помсту", а не дії, направлені на бажання вжити заходів проти вже зробленого іншою людиною, серед простого народу звучне слово вкорінилося приблизно так само, як думка про те, хто в Україні відповідає за мобілізацією. 

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Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)

Наставник ПСЖ Луїс Енріке навряд чи замислюється про військову повинність, а от жеребу в чвертьфіналі найбільш бажаного єврокубку не міг не зрадіти. З Барселоною Лучо виграв 9 титулів за 3 сезони. Проте не мав того рівня відносин із керівництвом, яке дозволило вибудувати необхідну для тривалого співробітництва довіру. Й оскільки пан Енріке — хлопець з явно непростим характером, "подарувати" такого розвитку подій він не міг. Хай навіть пішов з рідного клубу нібито за власної ініціативи. 

Втім, ПСЖ має відчутно кращі на успіх у протистоянні з "гранатово-синіми" не тільки через наявність на лаві тренера, який знає, що таке Барселона зсередини. Нинішні "кулес" просто не демонструють чемпіонський футбол, що називається, на дистанції. Не кажучи вже про можливість використання такого хлопця, як Кіліан Мбаппе — футболіста, рівня якого в нинішній Барселоні просто нема. Тож для всіх, хто звик не просто дивитися футбол, а й ризикувати заробленими важкою працею, такий поки все ще вельми привабливий коефіцієнт — це, що називається, must have.   

Прогноз: прохід ПСЖ за 1,80

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