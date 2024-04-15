Мудрик та Миколенко вийдуть з перших хвилин на матч Челсі — Евертон

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 Челсі прийме Евертон. Українські гравці Михайло Мудрик та Віталій Миколенко розпочнуть матч з перших хвилин.

У поточному сезоні Мудрик зіграв 33 матчі за "синіх", в яких забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. У Миколенка 31 поєдинок та 2 голи в активі за "ірисок".

Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.

Челсі

Евертон

Клуб із Лондона наразі йде 9 в турнірній таблиці, а з Ліверпуля — 16-м.

Раніше ми повідомляли, що АПЛ знову покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, відомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик.

У інших матчах туру Арсенал з Олександром Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, ФК Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.