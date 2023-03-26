Коноплянка зіграв за збірну України вперше з вересня 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Євген Коноплянка вийшов на поле на останній хвилині основного часу в матчі проти збірної Англії.

Для футболіста ця гра стала у національній збірній 87 в кар'єрі. Він йде сьомим у реєстрі гвардійців головної команди країни.

Примітно, що для 33-річного Коноплянки цей поєдинок став першим у складі збірної з вересня 2020 року. Тоді він відіграв 54 хвилини проти Швейцарії (2:1) у матчі Ліги націй. З осені 2021-го і до березня 2023-го Євген не викликався до збірної.

Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.