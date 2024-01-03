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Коноплянка просив залишитися у ЧФР до літа

Коноплянка скаржився керівництву на проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 20:59 172 0
Коноплянка просив залишитися у ЧФР до літа
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - prosport.ro.

Український вінгер ЧФР Клуж Євген Коноплянка не хотів покидати румунський клуб.

Про це повідомляє ProSport.

Українець просив президента клубу Нелу Варгу залишити його у команді до літа, але той не погодився.

Тренер ЧФР Андреа Мандорліні став на сторону Варги та повідомив Коноплянку, що більше не розраховує на нього.

Коноплянка скаржився на проблеми зі здоров'ям і говорив керівництву, що йому потрібен час, щоб налагодити фізичну форму.

Раніше українця підозрювали у симулюванні пошкодження. Він прагнув залишитися у Клужі, аби не їхати з командою у дальній виїзд.

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