Коноплянка просив залишитися у ЧФР до літа

Коноплянка скаржився керівництву на проблеми зі здоров'ям

Український вінгер ЧФР Клуж Євген Коноплянка не хотів покидати румунський клуб.

Про це повідомляє ProSport.

Українець просив президента клубу Нелу Варгу залишити його у команді до літа, але той не погодився.

Тренер ЧФР Андреа Мандорліні став на сторону Варги та повідомив Коноплянку, що більше не розраховує на нього.

Коноплянка скаржився на проблеми зі здоров'ям і говорив керівництву, що йому потрібен час, щоб налагодити фізичну форму.

Раніше українця підозрювали у симулюванні пошкодження. Він прагнув залишитися у Клужі, аби не їхати з командою у дальній виїзд.

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