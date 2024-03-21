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Коноплянка вирішив завершити кар'єру — джерело

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Коноплянка вирішив завершити кар'єру — джерело
#Євген Коноплянка

Джерело - Футбол 24.

Український вінгер Євген Коноплянка близький до завершення футбольної кар'єри.

Про це повідомляє Футбол 24.

34-річний гравець мав пропозиції з Азії, однак відмовився від них через невисоку запропоновану зарплатню.

Після ігрової кар'єри Коноплянка планує створити агентську компанію разом із колишнім партнером Романом Зозулею. Зараз вони працюють над отриманням ліцензії, щоб розпочати свою діяльність.

Нагадаємо, Євген виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж. Румунський клуб він покинув на правах вільного агента, зігравши лише в чотирьох матчах. Потім стало відомо, що гравець просив залишитися в Клужі до літа. 

За збірну України Коноплянка провів 87 матчів, у яких забив 21 гол. Востаннє він виходив на поле у синьо-жовтій футболці в березні минулого року, коли Руслан Ротань випустив його на заміну в компенсований час матчу проти Англії.

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