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ЛНЗ — Верес 1:0: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Олексій Хобленко
Сьогодні 20:13 54 0
ЛНЗ — Верес 1:0: огляд матчу УПЛ
#Верес, #ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ вдома обіграв рівненський Верес у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. 

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

ЛНЗ (Черкаси) — Верес (Рівне) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Хобленко

ЛНЗ Черкаси: Кучеренко, Муравський, Саліху, Стасюк, Яшарі, Бар Арад (86 Рибалка), Норенков, Тілль (70 Ейнел), Наумець (63 Шестаков), Пасіч Геннадій, Хобленко (86 Прядун)

Верес: Когут, Шевченко (83 Шестаков), Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук (75 Кльоц), Шастал (72 Дахновський), Морозко (66 Морозко), Яго, Мрвальєвич (66 Гайдучик)

Попередження: 39 Кухарук

ЛНЗ з 29 балами посідає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату України, Верес йде 13-м з 19 балами в активі.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.

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