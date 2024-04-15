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07.04.2024 07:40 1088

Барселона визначилися з основними кандидатами на посаду головного тренера

Сьогодні 14:01 116 0
Барселона визначилися з основними кандидатами на посаду головного тренера
Фото: Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Роберто Де Дзербі, #Рафаель Маркес

Джерело - Sport.es.

Керівництво Барселони має намір залишити Хаві на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє Sport.es.

Зазначається, що в клубі хочуть, щоб командою керувала людина, яка інтегрована в систему каталонців. Якщо Хаві не погодиться, то ймовірним наступником іспанця називають тренера Барселони Б Рафаеля Маркеса.

Каталонці цікавилися наставником Брайтона Роберто Де Дзербі, однак не зможуть оформити його перехід через велику суму викупу.

Нагадаємо, Хаві повідомив, що залишить каталонців після матчу з Вільярреалом (3:5) у 22-му турі Ла-Ліги, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.

Раніше з'явилась інформація, що іспанський спеціаліст зацікавив два клуби АПЛ.

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