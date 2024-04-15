Барселона визначилися з основними кандидатами на посаду головного тренера

Джерело - Sport.es.
Керівництво Барселони має намір залишити Хаві на посаді головного тренера команди.
Про це повідомляє Sport.es.
Зазначається, що в клубі хочуть, щоб командою керувала людина, яка інтегрована в систему каталонців. Якщо Хаві не погодиться, то ймовірним наступником іспанця називають тренера Барселони Б Рафаеля Маркеса.
Каталонці цікавилися наставником Брайтона Роберто Де Дзербі, однак не зможуть оформити його перехід через велику суму викупу.
Нагадаємо, Хаві повідомив, що залишить каталонців після матчу з Вільярреалом (3:5) у 22-му турі Ла-Ліги, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.
Раніше з'явилась інформація, що іспанський спеціаліст зацікавив два клуби АПЛ.