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Хаві зацікавив два клуби АПЛ

Сьогодні 20:54 146 0
Хаві зацікавив два клуби АПЛ
Фото - Getty Images
#Барселона, #Ньюкасл Юнайтед, #Хаві Ернандес, #Челсі

Джерело - hitc.com.

Головний тренер Барселони наступний сезон може розпочати в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє HITC.

44-річного іспанського фахівця хочуть запросити Челсі та Ньюкасл, які думають про зміну тренера влітку. "Синіх" наразі очолює Маурісіо Почеттіно, а "сорок" - Едді Гау. Обидва перебувають під тиском та їх майбутнє визначиться в останні тижні поточного сезону.

Хаві раніше повідомив, що залишить каталонців після завершення сезону-2023/24, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.

Напередодні Жузеп Гвардіола порадив каталонцям призначити екстренера Шахтаря.

Також стало відомо, що спортивний директор "блаугранас" Деку хоче, щоб клуб очолив головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

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