Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги

Результати 22 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 22-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 27 січня

Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано 0:0

Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Муньйос, 1:1 - 65 Вінісіус, 1:2 - 84 Чуамені

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.

Барселона - Вільярреал 3:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Морено, 0:2 - 54 Ахомаш, 1:2 - 60 Гюндоган, 2:2 - 68 Педрі, 3:2 - 71 Баї (автогол), 3:3 - 84 Гуедеш, 3:4 - 90+9 Серлот, 3:5 - 90+12 Моралес

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00 Мальорка - Бетіс

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