Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 22-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 27 січня
Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано 0:0
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Муньйос, 1:1 - 65 Вінісіус, 1:2 - 84 Чуамені
Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.
Барселона - Вільярреал 3:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Морено, 0:2 - 54 Ахомаш, 1:2 - 60 Гюндоган, 2:2 - 68 Педрі, 3:2 - 71 Баї (автогол), 3:3 - 84 Гуедеш, 3:4 - 90+9 Серлот, 3:5 - 90+12 Моралес
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
22:00 Мальорка - Бетіс
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