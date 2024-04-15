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07.04.2024 07:40 1088

Анчелотті поздоровив Алонсо з чемпіонством Баєра: Мої вітання, Хабі!

Сьогодні 13:55 94 0
Анчелотті поздоровив Алонсо з чемпіонством Баєра: Мої вітання, Хабі!
Фото: Sport.ua
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Хабі Алонсо, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті привітав колегу по цеху Хабі Алонсо з історичним чемпіонством ліверкузенського Баєра.

Поздоровлення італієць розмістив у Х (колишній Twitter).

"Мої вітання, Хабі!" – написав наставник, зробивши репост твіту німецького клубу.

Зазначимо, Алонсо грав під керівництвом Анчелотті в Реалі та мюнхенській Баварії.

Цікаво, що після періоду в Баєрі Хабі планує очолити саме Реал, за інформацією відомого інсайдера Ніколо Скірі. 

Нагадаємо, іспанський тренер ліверкузенців вважає, що перше чемпіонство клубу в Німеччині є особливим, а його команда хоче здобути ще кілька трофеїв у поточному сезоні.

Раніше ми писали, що Баєр претендує на перемогу ще у двох турнірах. Команда потрапила у фінал Кубку Німеччини, де зустрінеться з Кайзерслаутерном. Також леверкузенці виступають у Лізі Європи на стадії 1/4 фіналу. В першому матчі протистояння з Вест Гемом відсвяткували перемогу.

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