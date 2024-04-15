Челсі Мудрика прийме Евертон Миколенка в єдиному матчі дня 33 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У понеділок, 15 квітня, відбудеться Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.
Лондонський Челсі українця Михайла Мудрика вдома прийматиме ліверпульський Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка.
Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.
Челсі — Евертон
Клуб із Лондона наразі йде 9 в турнірній таблиці, а з Ліверпуля — 16-м.
Раніше ми повідомляли, що АПЛ знову покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плей.
Нагадаємо, ідомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик.
У інших матчах туру Арсенал із Олександром Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, ФК Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.