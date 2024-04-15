Челсі Мудрика прийме Евертон Миколенка в єдиному матчі дня 33 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 15 квітня, відбудеться Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Лондонський Челсі українця Михайла Мудрика вдома прийматиме ліверпульський Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка.

Початок зустрічі — 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу - АПЛ

33 тур, 15 квітня

Челсі — Евертон

Клуб із Лондона наразі йде 9 в турнірній таблиці, а з Ліверпуля — 16-м.

Раніше ми повідомляли, що АПЛ знову покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, ідомий інсайдер розповів, де планує продовжувати кар'єру Мудрик.

У інших матчах туру Арсенал із Олександром Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, ФК Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.