Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії

Джерело - Чемпіон.
Футболіст англійського Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко допоміг працевлаштуватися своєму співвітчизникові та експартнеру по юніорській команді Шахтаря Андрію Кравчуку.
Останній рік півзахисник відіграв у складі московського Торпедо, але після початку широкомасштабного наступу росії на Україну команду він покинув. Тепер 23-річний гравець решту сезону проведе в команді Манчестер Сіті U-23.
Кравчук устиг навіть дати інтерв'ю BBC:
"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні мене не зрозуміли б, якби я там продовжував грати.Мій брат Алекс бореться у ЗСУ. Я щодня говорю йому, як пишаюся ним за те, що він захищає не лише нашу батьківщину, а й усю країну, український народ. Він лишається і бореться. Я дуже хвилююся.Я знаходжусь у групах та чатах у месенджері і завжди отримую повідомлення з попередженнями про бомбардування. Щоразу, коли надходять ці повідомлення, я так хвилююся. У такі моменти думаєш лише про те, що твоя сім'я може загинути.Останні кілька тижнів та місяців були такими складними, але повернення на поле для мене означає так багато”.
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