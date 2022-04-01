Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії

Футболіст англійського Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко допоміг працевлаштуватися своєму співвітчизникові та експартнеру по юніорській команді Шахтаря Андрію Кравчуку.

Останній рік півзахисник відіграв у складі московського Торпедо, але після початку широкомасштабного наступу росії на Україну команду він покинув. Тепер 23-річний гравець решту сезону проведе в команді Манчестер Сіті U-23.

Кравчук устиг навіть дати інтерв'ю BBC:

"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні мене не зрозуміли б, якби я там продовжував грати.

Мій брат Алекс бореться у ЗСУ. Я щодня говорю йому, як пишаюся ним за те, що він захищає не лише нашу батьківщину, а й усю країну, український народ. Він лишається і бореться. Я дуже хвилююся.

Я знаходжусь у групах та чатах у месенджері і завжди отримую повідомлення з попередженнями про бомбардування. Щоразу, коли надходять ці повідомлення, я так хвилююся. У такі моменти думаєш лише про те, що твоя сім'я може загинути.

Останні кілька тижнів та місяців були такими складними, але повернення на поле для мене означає так багато”.