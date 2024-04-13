Лідер Барселони може перейти в ПСЖ

Джерело - Fichjes.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може перейти в ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Fichjes.

Керівництво паризького клубу хоче додати лінії півзахисту якості та досвіду. Однак зазначається, що імовірність трансферу невелика, оскільки нідерландець неодноразово заявляв, що він щасливий в іспанському гранді.

Серед альтернативних варіантів також називається футболіст каталонського клубу Гаві.

У поточному сезоні де Йонг відіграв 28 матчів за свою команду і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, напередодні Барселона перемогла ПСЖ у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

У межах 30 туру Ла Ліги підопічні Хаві дотиснули Лас-Пальмас. Наразі команда посідає 2 сходинку в турнірній таблиці іспанського чемпіонату.