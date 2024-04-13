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07.04.2024 07:40 1004

Бетіс здолав Сельту в 31 турі Ла Ліги

Сьогодні 00:01 85 0
Бетіс здолав Сельту в 31 турі Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Бетіс, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

Реал Бетіс переграв Сельту у домашньому матчі 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилась з рахунком 2:1. Голами у складі господарів відзначились — Хуан Міранда та Набіль Фекір. Гол за Віго забив Йорген Ларсен.

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга
31 тур, 12 квітня

Бетіс – Сельта 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Міранда, 2:0 - Фекір, 2:1 - 90+1 Ларсен

У турнірній таблиці Бетіс обійшов Валенсію та наразі посідає сьому сходинку (45 очок). Сельта залишилась на 17-й позиції з 28 балами в активі.

Нагадаємо, завдяки дублю у ворота Бетіса український форвард Артем Довбик увійшов в історію каталонської Жирони.

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