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07.04.2024 07:40 999

Лунін може опинитися в іншому європейському гранді

Сьогодні 20:43 210 0
Лунін може опинитися в іншому європейському гранді
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид

Джерело - Defensa Central.

Мюнхенська Баварія планує підписати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, німці не будуть поспішати та планують укласти договір з українцем до літа 2025 року. У Луніна саме в цьому році завершується контракт із "вершковими". Королівський клуб зі свого боку намагатимиться підписати нову угоду з Андрієм, щоб не втратити футболіста безкоштовно.

Мюнхенці бачать у Луніні наступника легендарного воротаря Мануеля Нойєра.

Нещодавно ми повідомляли, коли 38-річний німець планує завершити кар'єру.

Цього сезону Андрй відіграв за Реал 25 матчів у всіх турнірах. В 11 поєдинках українець залишив ворота недоторканими.

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