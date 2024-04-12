Лунін може опинитися в іншому європейському гранді

Джерело - Defensa Central.

Мюнхенська Баварія планує підписати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, німці не будуть поспішати та планують укласти договір з українцем до літа 2025 року. У Луніна саме в цьому році завершується контракт із "вершковими". Королівський клуб зі свого боку намагатимиться підписати нову угоду з Андрієм, щоб не втратити футболіста безкоштовно.

Мюнхенці бачать у Луніні наступника легендарного воротаря Мануеля Нойєра.

Нещодавно ми повідомляли, коли 38-річний німець планує завершити кар'єру.

Цього сезону Андрй відіграв за Реал 25 матчів у всіх турнірах. В 11 поєдинках українець залишив ворота недоторканими.