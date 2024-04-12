Ванат розповів, чому Динамо не змогло перемогти ЛНЗ

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Владислав Ванат вважає, що кияни не змогли перемогти ЛНЗ в 23 турі Української Прем'єр-ліги, бо футболісти столичного клубу показали ненайкращу гру.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"Чого не вистачило в матчі проти ЛНЗ? Краще, щоб це коментував тренерський штаб. Від себе можу сказати, що гравці, які були на полі з перших хвилин та виходили на заміну, показали не найкращу свою гру", — сказав футболіст.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. За столичний клуб гол забив Андрій Ярмоленко. ЛНЗ зміг відновити паритет після помилки голкіпера "біло-синіх". Наразі кияни посідають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України і відстають від першого Шахтаря на 4 бали.

Нагадаємо, нещодавно форварда Динамо визнали найкращим гравцем ліги у березні. Найкращим тренером став Олександр Шовковський.