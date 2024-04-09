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Визначився найкращий тренер місяця в УПЛ

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Визначився найкращий тренер місяця в УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - upl.ua.

Українська Прем'єр-ліга з футболу визнала наставника Динамо Олександра Шовковського найкращим тренером березня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У березні "біло-сині" під керівництвом Шовковського здобуло три перемоги та один раз зіграли внічию. У підсумку Олександр набрав 36,5% голосів уболівальників та випередив наставника Шахтаря Марино Пушича (26,6%), тренера Кривбаса Юрія Вернидуба (21,3%) та Віталія Пономарьова (15,6%), який тренує Рух.

Раніше УПЛ назвала найкращого гравця місяця.

Напередодні Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ. Наразі кияни посідають третє місце в турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря складає 4 очки.

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