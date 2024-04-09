УПЛ назвала найкращого гравця березня

Джерело - УПЛ.

Форварда національної збірної України з футболу та київського Динамо Владислава Ваната було обрано найкращим гравцем Української Прем'єр ліги у березні.

Про це інформують на сайті організації.

Традиційно УПЛ проводить опитування за підсумками ігрового місяця.

Повні результати голосування за гравця березня

В. Ванат 37% М. Мрвальєвич 21,7% Кевін 29,6% С. Мякушко 11,7%

Найкращим тренером обрали наставника Динамо Олександра Шовковського.

Нагадаємо, вінгер киян Андрій Ярмоленко обійшов Максима Шацьких у списку кращих бомбардирів клуба за всю історію. Але його гол не дозволив столичній команді перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ.