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УПЛ назвала найкращого гравця березня

Сьогодні 11:45 178 0
УПЛ назвала найкращого гравця березня
Фото:ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - УПЛ.

Форварда національної збірної України з футболу та київського Динамо Владислава Ваната було обрано найкращим гравцем Української Прем'єр ліги у березні.

Про це інформують на сайті організації.

Традиційно УПЛ проводить опитування за підсумками ігрового місяця. 

Повні результати голосування за гравця березня

  1. В. Ванат 37%
  2. М. Мрвальєвич 21,7%
  3. Кевін 29,6%
  4. С. Мякушко 11,7%

Найкращим тренером обрали наставника Динамо Олександра Шовковського.

Нагадаємо, вінгер киян Андрій Ярмоленко обійшов Максима Шацьких у списку кращих бомбардирів клуба за всю історію. Але його гол не дозволив столичній команді перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ.

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