УПЛ назвала найкращого гравця березня

Джерело - УПЛ.
Форварда національної збірної України з футболу та київського Динамо Владислава Ваната було обрано найкращим гравцем Української Прем'єр ліги у березні.
Про це інформують на сайті організації.
Традиційно УПЛ проводить опитування за підсумками ігрового місяця.
Повні результати голосування за гравця березня
- В. Ванат 37%
- М. Мрвальєвич 21,7%
- Кевін 29,6%
- С. Мякушко 11,7%
Найкращим тренером обрали наставника Динамо Олександра Шовковського.
Нагадаємо, вінгер киян Андрій Ярмоленко обійшов Максима Шацьких у списку кращих бомбардирів клуба за всю історію. Але його гол не дозволив столичній команді перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ.