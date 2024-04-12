Гвардіола: У нас великі, великі проблеми

Джерело - Твіттер Джейкобса.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що у команді великі проблеми, оскільки він не може дати відпочинок футболістам.
Його слова передає Бен Джейкобс.
"Якщо у вас є футболіст, яки не хоче грати, то він не гратиме. Мені також потрібно дати відпочити центральним захисникам, але Джон Стоунз та Кайл Вокер травмувалися в товариських матчах збірної Англії, тому вони не можуть відпочити. У нас великі, великі проблеми", — сказав наставник.
Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті зіграв унічию з мадридським Реалом у неймовірному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Наразі підопічні Гвардіоли посідають 3 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У 32 турі АПЛ вони впевнено перемогли Крістал Пелес.