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07.04.2024 07:40 992

Гвардіола: У нас великі, великі проблеми

Сьогодні 17:15 85 0
Гвардіола: У нас великі, великі проблеми
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Твіттер Джейкобса.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що у команді великі проблеми, оскільки він не може дати відпочинок футболістам.

Його слова передає Бен Джейкобс.

"Якщо у вас є футболіст, яки не хоче грати, то він не гратиме. Мені також потрібно дати відпочити центральним захисникам, але Джон Стоунз та Кайл Вокер травмувалися в товариських матчах збірної Англії, тому вони не можуть відпочити. У нас великі, великі проблеми", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті зіграв унічию з мадридським Реалом у неймовірному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Наразі підопічні Гвардіоли посідають 3 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У 32 турі АПЛ вони впевнено перемогли Крістал Пелес.

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