Гвардіола: У нас великі, великі проблеми

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що у команді великі проблеми, оскільки він не може дати відпочинок футболістам.

Його слова передає Бен Джейкобс.

"Якщо у вас є футболіст, яки не хоче грати, то він не гратиме. Мені також потрібно дати відпочити центральним захисникам, але Джон Стоунз та Кайл Вокер травмувалися в товариських матчах збірної Англії, тому вони не можуть відпочити. У нас великі, великі проблеми", — сказав наставник.