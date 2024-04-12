Манчестер Сіті вирішив, чи продовжувати контракт із Гвардіолою

Джерело - HITC.

Керівництво Манчестер Сіті планує почати перемовини з Жузепом Гвардіолою щодо нового контракту після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє HITC.

Контракт фахівця чинний до літа 2025 року. Клуб не планує поспішати та чинити тиск на іспанського спеціаліста.

Зазначається, що "містяни" також моніторять ринок тренерів, щоб бути готовими у разі відмови Гвардіоли. Серез головних претендентів на заміну Жузепу називається наставник Арсенала Мікель Артета.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті зіграв унічию з мадридським Реалом у неймовірному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Наразі підопічні Гвардіоли посідають 3 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У 32 турі АПЛ вони впевнено перемогли Крістал Пелес.