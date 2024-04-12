Звягель розгромив Реал Фарму, Дружба Мирівка здолала ЮКСУ: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23 туру Другої ліги відблися 5 поєдинків.
Зокрема Звягель розгромно переміг Реал Фарму, а Дружба Мирівка мінімально здолала ЮКСУ.
Чемпіонат України — Друга ліга
23 тур, 12 квітня
Тростянець — Нива Вінниця 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Загорулько, 1:1 - 23 Проданов
Кремінь-2 — Рух-2 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Сабієв (о.г.), 1:1 - 33 Пастернак
Реал-Фарма — Звягель 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Венделл, 0:2 - 33 Морговський, 0:3 - 50 Петрук
Чайка — Кудрівка 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Жикол, 1:1 - 24 Семенець
Локомотив Київ — Скала-1911 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Богомаз, 2:0 - 59 Козій
ЮКСА — Дружба Мирівка 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Вакуленко
У попередньому турі Звягель переміг ЮКСУ, а Локомотив вирвав нічию в Руха 2.