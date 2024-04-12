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Звягель розгромив Реал Фарму, Дружба Мирівка здолала ЮКСУ: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 16:20 336 0
Звягель розгромив Реал Фарму, Дружба Мирівка здолала ЮКСУ: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Реал Фарма, #Скала-1911, #ФК Тростянець, #Нива Вінниця, #ФК Чайка, #Звягель, #Кремінь-2, #ФК ЮКСА, #Дружба, #Кудрівка, #Рух-2, #Локомотив Київ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23 туру Другої ліги відблися 5 поєдинків.

Зокрема Звягель розгромно переміг Реал Фарму, а Дружба Мирівка мінімально здолала ЮКСУ.

Чемпіонат України — Друга ліга
23 тур, 12 квітня

Тростянець — Нива Вінниця 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Загорулько, 1:1 - 23 Проданов

Кремінь-2 — Рух-2 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Сабієв (о.г.), 1:1 - 33 Пастернак

Реал-Фарма — Звягель 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Венделл, 0:2 - 33 Морговський, 0:3 - 50 Петрук

Чайка — Кудрівка 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Жикол, 1:1 - 24 Семенець

Локомотив Київ — Скала-1911 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Богомаз, 2:0 - 59 Козій

ЮКСА — Дружба Мирівка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Вакуленко

У попередньому турі Звягель переміг ЮКСУ, а Локомотив вирвав нічию в Руха 2.

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