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Карпати-2 та Вінниця зіграли внічию, Звягель переміг ЮКСу: результати матчів 22 туру Другої ліги

Сьогодні 16:00 382 0
Карпати-2 та Вінниця зіграли внічию, Звягель переміг ЮКСу: результати матчів 22 туру Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 22 туру Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-20223/24 у неділю, 7 квітня, було проведено три зустрічі.

Карпати-2 та Вінниця не виявили сильнішого (0:0).

Мирівська Дружба зіграла в нульову нічию з Чайкою. А Звягель здолав клуб ЮКСА з рахунком 2:0.

Чемпіонат України з футболу - Друга ліга
22 тур, 7 квітня
Дружба (Мирівка) — Чайка 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17' Семенець, 1:1 - 40' Доронін
Звягель — Юкса 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 29' Ховайко, 0:2 - 71' Демиденко
Карпати-2 (Львів) — Нива (Вінниця) 0:0 (0:0)
Нагадаємо, напередодні київський Локомотив удома зіграв у нічию з Рухом-2.
Раніше ми повідомляли, що стадіон Локомотива зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу.
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