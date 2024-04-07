Джерело - Чемпіон.
У межах 22 туру Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-20223/24 у неділю, 7 квітня, було проведено три зустрічі.
Карпати-2 та Вінниця не виявили сильнішого (0:0).
Мирівська Дружба зіграла в нульову нічию з Чайкою. А Звягель здолав клуб ЮКСА з рахунком 2:0.
Чемпіонат України з футболу - Друга ліга
22 тур, 7 квітня
Дружба (Мирівка) — Чайка 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17' Семенець, 1:1 - 40' Доронін
Звягель — Юкса 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 29' Ховайко, 0:2 - 71' Демиденко
Карпати-2 (Львів) — Нива (Вінниця) 0:0 (0:0)
Нагадаємо, напередодні київський Локомотив удома зіграв у нічию з Рухом-2.
Раніше ми повідомляли, що стадіон Локомотива зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу.