Двоє молодих українських гравців значно подорожчали

Джерело - CIES.

Гравці національної збірної України з футболу Анатолій Трубін з Бенфіки та Ілля Забарний із Борнмута помітно подорожчали за минулі півроку.

Це стало відомо за даними нового рейтингу зарплат футболістів до 23 років від Центру спортивних досліджень (CIES).

Вартість Анатолія підвищилася відразу на 43 мільйони євро і тепер становить 76 млн євро. 22-річний голкіпер "орлів" посідає 13-ту позицію у рейтингу.

Ілля виріс у ціні на 22 мільйони євро. Його вартість становить 48 млн євро. Це дозволило 21-річному захиснику розташуватися на 50-й сходинці.

Нагадаємо, стали відомі оцінки Трубіна за матч Ліги Європи проти Марселя.

Раніше ми повідомляли, що Забарний вперше став найкращим гравцем місяця в Борнмуті.