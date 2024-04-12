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07.04.2024 07:40 974

Стали відомі оцінки Трубіна за матч проти Марселя

Сьогодні 07:20 87 0
Стали відомі оцінки Трубіна за матч проти Марселя
#Бенфіка, #Ліга Європи, #Марсель, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер національної збірної України з футболу та португальської Бенфіки Анатолій Трубін отримав найгіршу оцінку серед усіх гравців своєї команди, які виходили на поле зі стартових хвилин проти французького Марселя, у матчі чвертьфіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

SofaScore поставив українцю оцінку 6,6 балів. Це найгірший показник серед гравців, які розпочинали матч із перших хвилин.

Від статистичного порталу WhoScored голкіпер збірної України отримав ще нижчій бал — 6,0. Серед гравців "старту" гірше оцінили лише Антоніо Сілву — 5,8.

Нагадаємо, перемогу здобула команда з Португалії (2:1). Воротар Трубін вийшов у стартовому складі. Його зміг засмутити досвідчений форвард П'єр-Емерік Обамеянг.

Матчі-відповіді протистоянь відбудуться за тиждень, 18 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, також відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, зокрема Астон Вілла виявилася сильнішою за Лілль.

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