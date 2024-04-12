Джерело - Чемпіон.

Швабський Аугсбург прийматиме вдома берлінський Уніон в єдиному матчі дня в межах 29 туру Бундесліги 1 з футболу сезону-2023/24.

Матч відбудеться у п'ятницю, 12 квітня. Початок зустрічі запланований на 22:00 за Києвом.

Чемпіонат Німеччини з футболу — Бундесліга

29 тур, 12 квітня

Аугсбург — Уніон Берлін

У турнірній таблиці Аугсбург йде сьомим, а Уніон посідає 13-ту сходинку.

Нагадаємо, ліверкузенський Баєр здобув домашню перемогу над Вест Гемом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Раніше ми писали, що мюнхенська Баварія близька до угоди з наступником Мануеля Ноєра.