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Аугсбург прийматиме Уніон в єдиній зустрічі дня у межах 29 туру Бундесліги

Сьогодні 09:28 195 0
Аугсбург прийматиме Уніон в єдиній зустрічі дня у межах 29 туру Бундесліги
#Аугсбург, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Швабський Аугсбург прийматиме вдома берлінський Уніон в єдиному матчі дня в межах 29 туру Бундесліги 1 з футболу сезону-2023/24.

Матч відбудеться у п'ятницю, 12 квітня. Початок зустрічі запланований на 22:00 за Києвом.

Чемпіонат Німеччини з футболу — Бундесліга
29 тур, 12 квітня

Аугсбург — Уніон Берлін

У турнірній таблиці Аугсбург йде сьомим, а Уніон посідає 13-ту сходинку. 

Нагадаємо, ліверкузенський Баєр здобув домашню перемогу над Вест Гемом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Раніше ми писали, що мюнхенська Баварія близька до угоди з наступником Мануеля Ноєра.

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