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07.04.2024 07:40 909

Баварія близька до угоди з наступником Ноєра

Сьогодні 19:23 39 0
Баварія близька до угоди з наступником Ноєра
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мануель Ноєр, #Нюбель

Джерело - Твіттер Флоріана Плеттенберга.

Баварія близька до продовження контракту з Александром Нюбелем, який наразі в оренді виступає за Штутгарт. 

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг. 

За інформацією інсайдера, клуб та гравець вже досягли усної домовленості, але поки не закріпили угоду на папері. Очікується, що після офіційної пролонгації контракту Нюбель ще раз буде відданий в оренду Штутгарту, де проведе ще один сезон. Після того 27-річний воротар повернеться до Баварії та стане наступником Мануеля Ноєра в ролі основного воротаря мюнхенців. 

Александр став гравцем Баварії ще влітку 2020 року. Після того набирався досвіду в орендах у Монако та Штутгарті. Цього сезону Нюбель відіграв за "швабів" 29 матчів, у 12 з яких зміг залишити ворота "сухими". Сенсаційна команда Себастьяна Генесса йде на третьому місці в Бундеслізі, випереджаючи Лейпциг та Боруссію Дортмунд аж на 7 очок. 

Нагадаємо, в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія зіграла в бойову внічию з Арсеналом

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