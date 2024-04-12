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07.04.2024 07:40 978

Бетіс прийматиме Сельту в 31 турі Ла Ліги

Сьогодні 08:57 76 0
Бетіс прийматиме Сельту в 31 турі Ла Ліги
#Бетіс, #Жирона, #Сельта, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Севільський Реал Бетіс прийматиме Сельту з Віго у домашньому матчі 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться у п'ятницю, 12 квітня. Початок зустрічі запланований на 22:00 за Києвом.

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга
31 тур, 12 квітня

Бетіс – Сельта

У турнірній таблиці Бетіс йде восьмим, а Сельта – 17-ю. Клуб з Віго відділяють лише три очки від зони вильоту.

Нагадаємо, завдяки дублю у ворота Бетіса український форвард Артем Довбик увійшов в історію каталонської Жирони.

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