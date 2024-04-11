Хаві — про Кубарсі: Це ненормально, так грати в 17 років

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес приємно здивований рівнем гри 17-річного захисника своєї команди Пау Кубарсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Пау Кубарсі - неймовірний гравець. Він світового класу... Хлопці, це ненормально так грати у 17 років.

У мене забракло слів, щоб похвалити його. Він на винятковому рівні. Він змагається як дорослий футболіст. Це просто божевілля", — сказав наставник.