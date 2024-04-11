Хаві — про Кубарсі: Це ненормально, так грати в 17 років

Джерело - Фабріціо Романо.
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес приємно здивований рівнем гри 17-річного захисника своєї команди Пау Кубарсі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Пау Кубарсі - неймовірний гравець. Він світового класу... Хлопці, це ненормально так грати у 17 років.
У мене забракло слів, щоб похвалити його. Він на винятковому рівні. Він змагається як дорослий футболіст. Це просто божевілля", — сказав наставник.
Нагадаємо, підопічні Хаві перемогли ПСЖ у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Кубарсі став наймолодшим захисником в історії, який виходив у стартовому складі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.