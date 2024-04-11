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07.04.2024 07:40 960

Хаві — про Кубарсі: Це ненормально, так грати в 17 років

Сьогодні 13:05 180 0
Хаві — про Кубарсі: Це ненормально, так грати в 17 років
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Фабріціо Романо.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес приємно здивований рівнем гри 17-річного захисника своєї команди Пау Кубарсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Пау Кубарсі - неймовірний гравець. Він світового класу... Хлопці, це ненормально так грати у 17 років.

У мене забракло слів, щоб похвалити його. Він на винятковому рівні. Він змагається як дорослий футболіст. Це просто божевілля", — сказав наставник.

Нагадаємо, підопічні Хаві перемогли ПСЖ у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Кубарсі став наймолодшим захисником в історії, який виходив у стартовому складі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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