Кубарсі став наймолодшим захисником в історії, який вийде у старті чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - FCBarcelona.

17 річний футболіст Барселони Пау Кубарсі став наймолодшим захисником в історії, який вийде у стартовому складі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив каталонський клуб на своєму офіційному сайті.

Гравець встановив рекорд у віці 17 років та 79 днів, випередевши за цим показником представника країни-терористки Георгія Щеннікова, якому було 18 років та 338 днів на момент виходу у стартовій одинадцятці на матч 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

Зазначається, що наймолодшим гравцем "блаугранас" до цього був Карлос Пуйоль, який вийшов у старті на цій стадії ЛЧ у віці 21 року та 358 днів.

Раніше ми повідомляли, що Кубарсі може отримати новий контракт з величезною клаусулою.