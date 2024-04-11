Головне
Чемпіон Європи з боксу працює охоронцем у школі, його зміна триває 12 годин
Сьогодні 11:50 183
Ліверпуль прийме Аталанту, Бенфіка зіграє з Марселем: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 220
Жирона знову визнала Довбика найкращим гравцем місяця
Сьогодні 01:12 8815
Атлетико мінімально переміг Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 5677
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 12379
Дніпро взяв реванш у Черкаських Мавп у другій півфінальній грі Суперліги
Вчора 19:47 2621
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Вчора 17:56 30681 4
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Вчора 14:30 617
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Вчора 12:30 645
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 11:00 3310 2
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 16:30 402
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 02:46 250
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 01:33 404
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 00:56 247
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 952

Рафінья розповів про своє майбутнє в Барселоні

Сьогодні 12:19 68 0
Рафінья розповів про своє майбутнє в Барселоні
#Барселона, #Рафінья

Джерело - Фабріціо Романо.

Бразильський вінгер Барселони Рафінья розповів, що він зробить усе можливе, аби грати в Барселоні багато років.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Для мене це особлива ніч. У мене ще є кілька років контракту, і я планую їх виконати. Я зроблю все можливе, щоб залишитися в Барселоні на багато років", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні каталонський клуб переміг ПСЖ в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Бразилець відзначився дублем і став найкращим гравцем зустрічі.

У поточному сезоні Рафінья зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 8 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на виїзді здолала ПСЖ у видовищному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 12379
Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова Матч під звуки вибухів і польоту ракет: суворі реалії аматорського футболу Харкова 8822 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22219
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло 30681 4
Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті Український футболіст розповів про те, як опинився на фронті 27132 5
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 27963 2
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48319 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46286
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30654
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51162
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106997
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108268