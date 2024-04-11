Рафінья розповів про своє майбутнє в Барселоні

Джерело - Фабріціо Романо.

Бразильський вінгер Барселони Рафінья розповів, що він зробить усе можливе, аби грати в Барселоні багато років.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Для мене це особлива ніч. У мене ще є кілька років контракту, і я планую їх виконати. Я зроблю все можливе, щоб залишитися в Барселоні на багато років", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні каталонський клуб переміг ПСЖ в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Бразилець відзначився дублем і став найкращим гравцем зустрічі.

У поточному сезоні Рафінья зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 8 м'ячів та віддав 10 результативних передач.