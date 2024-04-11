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07.04.2024 07:40 928

Рафінья та Грізманн — найкращі гравці матчів чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:07 95 0
Рафінья та Грізманн — найкращі гравці матчів чвертьфіналів Ліги чемпіонів
#Рафінья, #Антуан Грізманн

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер Барселони Рафінья та нападник Атлетико Антуан Грізманн отримали нагороди "Гравець матчу" за підсумками поєдинків 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Бразилець дублем допоміг Барселоні здолати на виїзді ПСЖ (2:3).

Француз гольовою передачею зробив вклад у перемогу "матрасників" над Боруссією Дортмунд (2:1).

Матчі-відповіді протистоянь відбудуться у вівторок, 16 квітня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Напередодні відбулись інші матчі чвертьфіналів Ліги чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.

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