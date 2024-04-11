Рафінья та Грізманн — найкращі гравці матчів чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Бразильський вінгер Барселони Рафінья та нападник Атлетико Антуан Грізманн отримали нагороди "Гравець матчу" за підсумками поєдинків 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Бразилець дублем допоміг Барселоні здолати на виїзді ПСЖ (2:3).
Elite performance ✨#UCL pic.twitter.com/GQL9eKNmiu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Француз гольовою передачею зробив вклад у перемогу "матрасників" над Боруссією Дортмунд (2:1).
GRIZI ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/6LrSlBxgSS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Матчі-відповіді протистоянь відбудуться у вівторок, 16 квітня. Початок - о 22:00 за київським часом.
Напередодні відбулись інші матчі чвертьфіналів Ліги чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.