З одного клубу: стали відомі найкращі гравець та тренер 23 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Українська Прем'єр-ліга визнала кращим гравцем 23 туру півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, який відзначився дублем у матчі проти Руха (3:1). Найкращим тренером став наставник "гірників" Маріно Пушич.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
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На першому етапі традиційно опитали спортивних журналістів та партнерів. На другому - у соціальних мережах ліги голосували вболівальники.
Бондаренко набрав 49% голосів у Instagram та 40,5% у Google Form. Пушич отримав 37% голосів вболівальників у Instagram та 30,7% у Google Form.
Із підсумками 21 туру УПЛ можна ознайомитися за посиланням.