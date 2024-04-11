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07.04.2024 07:40 952

З одного клубу: стали відомі найкращі гравець та тренер 23 туру УПЛ

Сьогодні 11:07 111 0
З одного клубу: стали відомі найкращі гравець та тренер 23 туру УПЛ
ФК Шахтар
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Артем Бондаренко, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга визнала кращим гравцем 23 туру півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, який відзначився дублем у матчі проти Руха (3:1). Найкращим тренером став наставник "гірників" Маріно Пушич.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На першому етапі традиційно опитали спортивних журналістів та партнерів. На другому - у соціальних мережах ліги голосували вболівальники. 

Бондаренко набрав 49% голосів у Instagram та 40,5% у Google Form. Пушич отримав 37% голосів вболівальників у Instagram та 30,7% у Google Form.

Із підсумками 21 туру УПЛ можна ознайомитися за посиланням.

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